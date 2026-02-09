  1. Clients Privés
JO 2026 - Luge Natalie Maag dans le top 10 provisoire à Cortina

ATS

9.2.2026 - 20:23

Natalie Maag a conservé l'espoir de remporter un diplôme olympique à Cortina d'Ampezzo. Après les deux premières manches lundi, la Zurichoise est classée au 10e rang intermédiaire.

La Suissesse Natalie Maag est classée au 10e rang après deux manches sur quatre.
La Suissesse Natalie Maag est classée au 10e rang après deux manches sur quatre.
EPA

Keystone-SDA

09.02.2026, 20:23

09.02.2026, 20:35

Maag, qui s'est fixé comme objectif d'obtenir un diplôme olympique, a perdu près d'une seconde sur le meilleur temps, soit environ une demi-seconde par manche. Pour atteindre son objectif de diplôme olympique, elle devra combler son retard actuel de trois dixièmes sur la 8e place mardi (à partir de 17h00).

L'Allemande Julia Laubitz a repris la tête de course de justesse à sa compatriote Merle Fräbel au terme de la deuxième manche. Toutes deux ont fait la différence sur la troisième place, qui est occupée par la Lettone Elina Bota avec environ une demi-seconde d'avance sur la première place.

