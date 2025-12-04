  1. Clients Privés
JO 2026 – Luge L’ambition grandissante de Natalie Maag, espoir de médaille

ATS

4.12.2025 - 08:50

Natalie Maag (28 ans) représente l'un des espoirs de médaille suisse aux prochains Jeux olympiques de Milan – Cortina. La lugeuse zurichoise est optimiste à l'aube de la saison.

Natalie Maag se réjouit d'aller concourir aux JO de Cortina.
Natalie Maag se réjouit d’aller concourir aux JO de Cortina.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 08:50

La Suissesse affiche de grosses ambitions, après avoir passé un excellent été. Son épaule ne la gêne plus et les valeurs affichées à l'entraînement ont été meilleures que jamais. Le fait que la Fédération soit aux prises avec des problèmes financiers n'a pas eu de répercussions négatives sur elle. «L'été ne m'a jamais paru si court», a déclaré Natalie Maag avec un grand sourire.

Luge. Final de toute beauté : Maag termine sur le podium

LugeFinal de toute beauté : Maag termine sur le podium

Pas de temps pour les proches

La Zurichoise espère surfer sur sa bonne dernière saison. Elle était montée deux fois sur le podium (2e à Yanqing, 3e à Oberhof) pour finir au 5e rang de la Coupe du monde. Elle espère évidemment encore progresser. «Je veux me rapprocher du globe», affirme-t-elle, mettant ainsi en évidence que sa concentration ne se portera pas uniquement sur les Jeux olympiques.

Natalie Maag, 9e aux JO 2022 en Chine, se réjouit de vivre une autre expérience olympique cette fois bien moins éloignée géographiquement. Mais cela apporte aussi quelques challenges. «Je reçois de nombreuses sollicitations. Mais je dois dire à tout mon entourage que je me réjouis beaucoup de leur soutien, mais que je n'aurai pas de temps pour eux à Cortina.»

Natalie Maag. «Cela aurait marqué le début de la fin pour nos disciplines aux JO»

Natalie Maag«Cela aurait marqué le début de la fin pour nos disciplines aux JO»

Peu de personnes de Swiss-Sliding connaissent aussi bien la nouvelle piste de Cortina que Natalie Maag. Elle était l'une des deux lugeuses internationales présentes lors de l'ouverture pour l'homologation du canal de glace en mars.

La Zurichoise n'a pas la pression pour se qualifier, et elle apprécie ce fait. «A Pékin, le stress engendré par la qualification m'avait posé quelques problèmes.»

