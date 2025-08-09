  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Patinage artistique Nathan Chen renonce à défendre son titre olympique

ATS

9.8.2025 - 22:47

Champion olympique en titre, Nathan Chen ne défendra pas son titre l'an prochain lors des Jeux de Milan-Cortina. Dans une interview publiée par le Los Angeles Times, l'Américain a indiqué qu'il préférait poursuivre ses études de médecine plutôt que de reprendre la compétition.

Nathan Chen choisit les études plutôt que l’or olympique.
Nathan Chen choisit les études plutôt que l’or olympique.
Keystone

Keystone-SDA

09.08.2025, 22:47

«Je veux voir qu'elle est la meilleure approche pour moi», a-t-il confié au journal, «et franchement, à ce moment de ma vie, j'ai déjà réussi assez de choses en patinage pour être satisfait de ma carrière».

Outre sa médaille d'or obtenue aux JO de Pékin en 2022, Chen, 26 ans, a également été trois fois champion du monde (2018, 2019 et 2021) et six fois consécutivement champion des États-Unis de 2017 à 2022. Il est connu sous le surnom de «Quad King» (roi du quadruple saut) en raison de sa prédilection pour cette figure.

Diplômé de la prestigieuse université de Yale l'an dernier, il veut y poursuivre sa formation médicale en cardiologie et en oncologie. «Être docteur, c'est aider les gens et c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement ressenti en tant qu'athlète», a-t-il souligné

Les plus lus

Bretagne: il égorge son ex-compagne devant sa fille de 17 ans, la police l’abat
Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis
Accord de Washington : sous le soleil d’Erevan, les doutes persistent
Des milliers de manifestants à Tel-Aviv contre le plan d’invasion israélien
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»