NBA Capela et les Rockets s'imposent sur le fil contre les Suns

ATS

6.1.2026 - 08:41

Les Houston Rockets de Clint Capela ont gagné 100-97 contre les Phoenix Suns en NBA lundi. Le Genevois a réalisé deux points et un rebond durant ses neuf minutes de temps de jeu.

Keystone-SDA

06.01.2026, 08:41

06.01.2026, 08:48

Kevin Durant a été décisif pour la victoire des Rockets. Avec un tir à trois points à une seconde de la fin du match, l'Américain a offert la victoire aux Texans 100-97 et a ainsi évité à son équipe d'aller en prolongation.

Deuxième Suisse en NBA, Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi fêté une victoire lundi soir. Les Los Angeles Clippers se sont imposés de justesse 103-102 contre les Golden State Warriors. Le rookie fribourgeois Niederhäuser était sur la feuille de match, mais n'a pas foulé le parquet.

