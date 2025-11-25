  1. Clients Privés
NBA Clint Capela gagne du temps de jeu

ATS

25.11.2025 - 07:53

Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué à la victoire 114-92 des Houston Rockets sur les Phoenix Suns en marquant deux points.

Keystone-SDA

25.11.2025, 07:53

25.11.2025, 08:42

Le Genevois a passé 13'21'' sur le parquet - une durée rarement atteinte cette saison. Le pivot de 31 ans, qui ne fait pas partie de la formation de base à Houston, a tiré à deux reprises. Il a également capté cinq rebonds.

Les Rockets ont commencé la saison de manière convaincante avec 11 victoires en 14 matches et occupent la 4e place de la Conférence Ouest.

