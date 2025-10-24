  1. Clients Privés
NBA Shai Gilgeous-Alexander affole les compteurs avec un record

ATS

24.10.2025 - 09:13

Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer jeudi en NBA face aux Pacers 141-135. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 55 points, son record, a été décisif.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.10.2025, 09:13

24.10.2025, 09:28

Après son duel contre Houston mardi, Oklahoma City a de nouveau connu un match intense lors de ses retrouvailles avec Indiana après le succès 4-3 d'OKC en finale NBA en juin. Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour rafraîchir son record de points (auparavant à 54), établi à 55 (15 sur 31 au tir) avec 8 rebonds et 5 passes.

NBA. Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela dans un match fou

NBALe Thunder bat les Rockets de Clint Capela dans un match fou

Si les statistiques ont gonflé en partie grâce aux deux fois 5 minutes supplémentaires, c'est surtout que «SGA» a su se montrer décisif dans les moments chauds, attaquant sans relâche la défense adverse et obtenant de nombreux lancers francs (23 sur 26) grâce à ses appuis de feu.

Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur NBA la saison passée et auteur d'un 5e match à plus de 50 points, totalise ainsi 90 points après les deux premières rencontres de la saison: seuls Michael Jordan, Anthony Davis et Wilt Chamberlain ont fait mieux.

