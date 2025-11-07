  1. Clients Privés
NBA Les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

ATS

7.11.2025 - 08:35

Un Suisse était en lice lors du seul match de NBA programmé jeudi soir. Mais Yanic Konan Niederhäuser et les Los Angeles Clippers se sont inclinés 115-102 sur le parquet des Phoenix Suns, en Arizona.

Keystone-SDA

07.11.2025, 08:35

07.11.2025, 08:55

«YKN», qui revient d'une blessure à une cheville, est entré à 2'37 de la fin du match, alors que la messe était dite en faveur des Suns. Le rookie fribourgeois a quand même eu le temps de s'illustrer en marquant deux paniers (4 points), dont un dunk, en captant un rebond, et en réussissant un contre.

Phoenix a pu compter sur ses stars Jalen Green (29 pts), qui faisait ses débuts sous le maillot des Suns, et Devin Booker (24 pts). La franchise de l'Arizona a ainsi signé une 4e victoire en 9 matches, alors que les Clippers affichent un bilan de 3 succès pour 5 revers.

