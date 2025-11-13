  1. Clients Privés
NBA Clint Capela remporte le «derby suisse» contre Kyshawn George

ATS

13.11.2025 - 08:17

Le premier derby suisse de la saison de NBA a tourné en faveur de Clint Capela. Son équipe des Houston Rockets a battu les Washington Wizards de Kyshawn George 135-112.

Keystone-SDA

13.11.2025, 08:17

13.11.2025, 08:31

Ce résultat ne constitue pas une surprise, les Rockets étant sur une bonne trajectoire avec sept succès lors de leurs huit derniers matches. A l'opposé, le club de la capitale a perdu onze matches sur douze cette saison.

Si le Genevois Capela n'a que peu contribué avec 2 points, le Valaisan George a été le joueur le plus utilisé de son équipe avec un peu moins de 36 minutes de jeu. Il a inscrit 16 points, soit le deuxième meilleur total des Wizards.

