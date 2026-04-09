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NBA Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

ATS

9.4.2026 - 08:40

Les San Antonio Spurs, privés de Victor Wembanyama, ont dominé les Portland Trail Blazers. A l'Est les Cleveland Cavaliers ont battu les Atlanta Hawks, mercredi en NBA.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.04.2026, 08:40

09.04.2026, 08:55

San Antonio a décroché un 61e succès cette saison en dominant à domicile Portland (112-101). Les joueurs de Mitch Johnson signent leur meilleur bilan depuis 2017.

Victime lundi contre Philadephie d'une «contusion au niveau d'une côte à gauche», Victor Wembanyama n'est pas apparu sur le parquet. Le Français de 22 ans doit disputer au moins un match sur les deux rencontres restantes avant la fin de la saison régulière dimanche pour pouvoir prétendre à une des récompenses individuelles, comme celle de défenseur de l'année et surtout de MVP de la saison régulière.

La franchise texane, assurée de terminer 2e de la Conférence Ouest, pourrait retrouver ces mêmes Blazers au premier tour des play-off si ceux-ci accrochent la 8e place.

Cleveland renverse Atlanta

A la maison, Cleveland a battu Atlanta (122-116), renversant la rencontre grâce à un troisième quart-temps remporté 44-20.

Donovan Mitchell a guidé les Cavaliers avec 31 points (12/19 au tir). Evan Mobley a imposé sa présence dans la raquette avec 22 points et 19 rebonds, bien épaulé par James Harden (21 points) et Jarrett Allen (16 points).

En face, Nickeil Alexander-Walker a inscrit 25 points et Jonathan Kuminga en a ajouté 24 en sortie de banc, tandis que Jalen Johnson a compilé 12 points, 11 rebonds et six passes avant de sortir pour accumulation de fautes.

Les deux franchises vont se retrouver dès vendredi, cette fois en Géorgie, avec un fort enjeu. Si les Cavs veulent chiper la 3e place des Knicks à l'Est sur le gong, les Hawks, en 5e position dans cette même Conférence, voudront eux valider officiellement leur ticket pour les play-off.

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