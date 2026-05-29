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NBA Les Spurs arrachent un match sept décisif contre le Thunder

ATS

29.5.2026 - 08:17

Les Spurs ont déroulé à domicile jeudi face au Thunder 118-91. San Antonio s'est ainsi offert un match sept samedi, qui désignera le vainqueur de cette finale de conférence Ouest de NBA.

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:17

29.05.2026, 08:38

Complètement éteint par le Thunder lors du match 5, Victor Wembanyama a mené la révolte et compilé 28 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres. Les Spurs se sont offert le défi magnifique de tenter d'arracher leur qualification samedi sur le parquet du champion en titre, lors d'un match 7, le nectar des play-off de NBA, où l'enjeu sera maximal et la pression totale sur le Thunder, favori qui espère toujours conserver son titre.

SGA en panne

Intéressant en début de match, et auteur d'un beau panier face à Wembanyama lors d'un un-contre-un de vedettes, Shai Gilgeous-Alexander a sombré avec les siens après la pause. Le double MVP canadien a fini avec 15 points et 4 passes.

Moins en vue depuis plusieurs matches après avoir été touché aux adducteurs, le rookie Dylan Harper a retrouvé de son mordant pour les Spurs avec 18 points, se montrant conquérant à l'attaque du cercle, au côté de Stephon Castle (17 points, 9 passes).

NBA. Le Thunder se retrouve à un succès de la finale

NBALe Thunder se retrouve à un succès de la finale

Le Thunder, qui a récupéré Jalen Williams après sa blessure aux muscles ischio-jambiers, devra rebondir samedi à la maison pour espérer défier les Knicks à partir du 3 juin. Il pourra s'appuyer sur son expérience de 2025, lorsqu'Oklahoma City avait triomphé des Denver Nuggets au deuxième tour puis des Indiana Pacers en finale après deux matches 7 à domicile, sur le chemin de la saison magnifique de Gilgeous-Alexander (MVP, champion, MVP des finales).

Un an après une anonyme 13e place à l'Ouest, Wembanyama et sa bande ont eux l'occasion de qualifier les Spurs pour une inattendue septième finale, la première depuis 2014.

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