  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Les Wizards mettent fin à leur calvaire, sans Kyshawn George

ATS

26.11.2025 - 08:30

Washington a mis fin à sa terrible série de 14 défaites mardi en NBA. Sans le Valaisan Kyshawn George, malade, les Wizards ont battu Atlanta 132-113.

Keystone-SDA

26.11.2025, 08:30

26.11.2025, 08:51

Les joueurs du District of Columbia se sont finalement ressaisis alors qu'ils n'étaient plus qu'à deux défaites d'égaler leur piteux record de 16 défaites de rang atteint à deux reprises la saison dernière. Ils ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire de l'exercice, la première à domicile depuis près de huit mois.

NBA. Washington et Kyshawn George proches d’un triste record

NBAWashington et Kyshawn George proches d’un triste record

L'absence de George n'a pas perturbé outre mesure les Wizards, qui ont pu compter sur un excellent CJ McCollum. Le vétéran (34 ans) a marqué 46 points grâce à un remarquable 17/25 au tir (68%), dont un 10/13 à trois points, lors de cette partie qui comptait également pour la NBA Cup.

Courte apparition pour YKN

Yanic Konan Niederhäuser a de son côté fait une courte apparition lors du derby de Los Angeles. Le rookie fribourgeois a joué moins de deux minutes pour les Clippers dans le «garbage time», alors que la victoire des Lakers (135-118), emmenés par Luka Doncic (43 points), ne faisait plus aucun doute.

Les plus lus

Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle
Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
Surprise génétique: la découverte qui change notre regard sur les chiens
Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle