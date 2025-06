Jan Christen a pris la troisième place du 61e Grand Prix d'Argovie à Gippingen. La victoire est revenue à l'Américain Neilson Powless qui a devancé le Belge Thibau Nys.

Neilson Powless a pris la première place. EPA

Keystone-SDA ATS

Jan Christen et le Zurichois Mauro Schmid figuraient dans un groupe de six coureurs qui s'est formé à 16 km de l'arrivée. Powless a ensuite produit son attaque décisive à 3,4 km de la ligne pour s'imposer avec une marge de 4 secondes. Pour le sprint pour la deuxième place Nys n'a laissé aucune chance à Christen et à Schmid qui a terminé au quatrième rang.