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Golf Nelly Korda remporte l'US Open, son quatrième Majeur

ATS

8.6.2026 - 08:08

L'Américaine Nelly Korda a remporté dimanche l'US Open, son quatrième Majeur en carrière et son deuxième de la saison après le Chevron Championship en avril dernier. Seule Suissesse en lice, Chiara Tamburlini n'avait pas passé le cut.

Keystone-SDA

08.06.2026, 08:08

Arrivée deuxième l'an dernier à l'US Open, Nelly Korda a réussi un birdie décisif au 17e trou du Riviera Country Club de Los Angeles, prenant ainsi seule la tête devant un groupe de poursuivantes composé de l'Anglaise Charley Hull, de la Mexicaine Gaby Lopez et de la Sud-Coréenne Chun In-gee, vainqueure en 2015.

A 27 ans, le no 1 mondial devient la première golfeuse à remporter les deux premiers Majeurs de la saison depuis Inbee Park en 2013 et la première Américaine à remporter deux Majeurs d'affilée depuis Juli Inkster en 1999.

La St-Galloise Chiara Tamburlini n'avait quant à elle pas passé le cut après les deux premiers tours. Elle avait pourtant idéalement commencé son tournoi avec une carte de 71 (dans le par) rendue le premier jour pour une 49e place provisoire. Mais elle a craqué le deuxième jour (78).

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