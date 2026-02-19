Swiss Paralympic a sélectionné neuf athlètes dont cinq néophytes en vue des Jeux paralympiques de Milan – Cortina. Les épreuves auront lieu du 6 au 15 mars.

Robin Cuche est un prétendant prometteur aux médailles. ats

Keystone-SDA ATS

Les sélectionnés représenteront la Suisse en ski alpin, snowboard, ski de fond et biathlon, soit quatre des six disciplines au programme. «Nous aurons une forte équipe composée d'athlètes expérimentés et de nouveaux venus», a résumé Tom Reulein, chef de mission.

L'objectif sera de faire mieux qu'à Pékin en 2022, où Théo Gmür avait remporté une médaille de bronze. «Nous misons sur trois médailles. Nous avons fêté de nombreux podiums en Coupe du monde durant cette saison», a rappelé Tom Reulein.

Les chances suisses semblent les meilleures en ski alpin et en snowboard. Le Neuchâtelois Robin Cuche est un prétendant prometteur aux médailles. Il participera à cinq épreuves dont la descente, qui est sa discipline de prédilection. Cette saison, il a fêté six victoires. Son objectif est clair: gagner une première médaille aux Jeux paralympiques.

Le Valaisan Théo Gmür figure cette saison parmi le top 5, et il voudra ajouter une cinquième médaille olympique à son palmarès après en avoir obtenu trois à Pyeongchang et une à Pékin. Troisième Romand en lice, le Vaudois Emerick Sierro prendra le départ en catégorie de compétition debout.