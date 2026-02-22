Clint Capela et les Rockets ont subi la loi des Knicks samedi à New York. Houston s'est incliné sur le fil (108-106) au Madison Square Garden.

Keystone-SDA ATS

Aligné durant 11 minutes seulement, Clint Capela n'a pas joué un rôle en vue dans cette rencontre. Le pivot genevois a tout de même inscrit 4 points, ajoutant 1 rebond, 1 contre et 1 interception pour un bilan flatteur de +12. Il a donc fait son job.

Ses coéquipiers ont en revanche flanché dans le dernier quart-temps, alors qu'ils comptaient 18 longueurs d'avance à moins de 11 minutes de la fin du match (93-75). Les Knicks ont recollé grâce à un partiel de 16-4, mais ils n'ont repris l'avantage qu'à 29''5 du «buzzer» (105-103). Deux lancers-francs inscrits par OG Anunoby à 5''4 de la fin (107-103) ont ôté tout espoir aux Rockets.