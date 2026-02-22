  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA New York serre le jeu et fait tomber Houston sur le fil

ATS

22.2.2026 - 07:44

Clint Capela et les Rockets ont subi la loi des Knicks samedi à New York. Houston s'est incliné sur le fil (108-106) au Madison Square Garden.

Keystone-SDA

22.02.2026, 07:44

22.02.2026, 09:28

Aligné durant 11 minutes seulement, Clint Capela n'a pas joué un rôle en vue dans cette rencontre. Le pivot genevois a tout de même inscrit 4 points, ajoutant 1 rebond, 1 contre et 1 interception pour un bilan flatteur de +12. Il a donc fait son job.

Ses coéquipiers ont en revanche flanché dans le dernier quart-temps, alors qu'ils comptaient 18 longueurs d'avance à moins de 11 minutes de la fin du match (93-75). Les Knicks ont recollé grâce à un partiel de 16-4, mais ils n'ont repris l'avantage qu'à 29''5 du «buzzer» (105-103). Deux lancers-francs inscrits par OG Anunoby à 5''4 de la fin (107-103) ont ôté tout espoir aux Rockets.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Groenland : l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté
«Évitez de prendre la route» : la côte Est américaine se prépare à une nouvelle tempête de neige
Héroïne du bronze, Alina Müller à l’honneur pour le bouquet final
La Team Tirinzoni en route pour un sacre historique
Le futur quartier des Cherpines dans les urnes à Confignon