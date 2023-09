Le marin breton Nicolas Lunven a été nommé jeudi nouveau skipper du voilier Holcim-PRB en vue du prochain Vendée Globe, après le départ début juin de Kevin Escoffier, héros de la dernière édition de l'Everest des mers et soupçonné d'agression sexuelle.

«Le Team Holcim-PRB se renforce avec l'arrivée d'un grand expert de la course au large, le français Nicolas Lunven» qui portera «les ambitions du projet en tant que skipper pour le Vendée Globe 2024», a écrit l'équipe de voile dans un communiqué transmis à l'AFP.

Double vainqueur de la Solitaire du Figaro (2009, 2017), ce Vannetais âgé de 40 ans a participé à la plupart des compétitions majeures de la course au large en tant qu'équipier (Transat Jacques Vabre, Transat AG2R, Ocean Race...).

«Le Vendée Globe devient réalité pour moi et, avec Holcim-PRB, nous sommes alignés sur les ambitions. Le défi est grand, mais nous allons tout mettre en oeuvre pour écrire la plus belle page possible sur ce Vendée Globe», a expliqué Nicolas Lunven, cité dans le communiqué.

Interrogée par l'AFP, Holcim-PRB n'a pas souhaité faire de commentaire sur l'enquête en cours visant Kevin Escoffier mais, avec ce nouveau barreur, l'équipe a souhaité «réaffirmer sa volonté d'avoir un projet pérenne dans l'univers de la course au large».

Kevin Escoffier, 43 ans, avait annoncé quitter l'écurie PRB-Holcim le 3 juin après avoir évoqué «un incident présumé» avec un membre de son équipe, survenu à Newport en mai, lors d'une escale de la course The Ocean Race.

Une enquête avait été ouverte début juillet par le parquet de Paris à l'encontre du navigateur après un premier signalement effectué par la FFvoile pour des faits «apparentés à une agression sexuelle», selon une source proche du dossier.

La Fédération française de voile doit réunir une commission de discipline le 20 septembre prochain pour décider d'éventuelles sanctions contre le skipper, héros du dernier Vendée Globe après son sauvetage in extremis des eaux par Jean Le Cam.

ATS