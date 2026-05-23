  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

VTT Nicole Koller grimpe sur la boîte en short‑track

ATS

23.5.2026 - 12:30

Nicole Koller a permis à la Suisse de décrocher un nouveau podium en Coupe du monde de short track, deux semaines après le succès de Sina Frei en ouverture en Corée du Sud. La Zurichoise a terminé 3e samedi à Nove Mesto, où Alessandra Keller et Jolanda Neff ont chuté.

La Suissesse Nicole Koller, 3e à Nove Mesto, en République tchèque.
La Suissesse Nicole Koller, 3e à Nove Mesto, en République tchèque.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.05.2026, 12:30

Seulement 14e à Yongpyong trois semaines plus tôt, Nicole Koller a lutté jusqu'au bout pour la victoire. Mais elle n'a rien pu faire au sprint, où la Néerlandaise Puck Pieterse a maîtrisé son sujet pour devancer l'Autrichienne Laura Stigger (2e) et Koller.

VTT. Sina Frei et Dario Lillo triomphent en cross country

VTTSina Frei et Dario Lillo triomphent en cross country

Deux autres Suissesses, Sina Frei (5e) et Ronja Blöchlinger (6e) ont fini dans le top 10. La Nidwaldienne Alessandra Keller a elle abandonné après avoir chuté juste avant l'entame du dernier tour. Elle a emmené dans sa chute la championne olympique 2021 Jolanda Neff, qui a fini 33e avec une main en sang.

Les plus lus

Bruce Springsteen escalade lors des adieux de Colbert et de son «Late Show»
Mobilisé par l’armée israélienne, un policier genevois licencié
«Personne n'a vraiment intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord»
Adieu pour Salah à Anfield dans une atmosphère douce‑amère
Une arme peut-elle s'appeler «Obélix» ? Le tribunal de l'UE rend son jugement
L'Iran accuse les USA de saboter les négociations de paix