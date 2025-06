Drafté au premier tour en 30e position par les Los Angeles Clippers, Yanic Konan Niederhäuser est sur son nuage. Le centre fribourgeois de 22 ans savoure et revient sur cette nuit de folie.

«Je suis en train de savourer ces instants avec ma famille.» Au téléphone depuis New York, le gamin de Fräschels se rappelle cette soirée où il a dû attendre le dernier choix pour monter sur le podium et serrer la main du boss de la NBA, Adam Silver.

«On attendait dans la loge et mon agent vient me voir pour me dire que les Clippers vont me sélectionner, raconte-t-il. Là je me lève et je me dépêche de rejoindre le podium après avoir été félicité par ma famille. Je suis en bas du podium et j'attends de monter pour serrer la main d'Adam Silver, j'avais l'impression que ce n'était pas réel.»

Si la tête de Niederhäuser est logiquement encore dans les nuages, ses pieds eux sont bien ancrés au sol. «Ce n'est que le début, c'est une étape et le scénario parfait pour moi», explique-t-il. Le Fribourgeois pense déjà aux travaux qu'il va faire dès le week-end qui vient à Los Angeles, cette ville où il a toujours voulu vivre. La Summer League l'attend et l'opportunité de se développer encore et encore.

Jouer avec Harden son idole

Konan le météore a percuté la planète NBA en quelques semaines. Quand on lui demande ce qu'il aurait répondu à une personne lui disant en janvier qu'il allait être drafté en 30e position par les Clippers, le géant de 2m15 étonne: «J'aurais dit merci de croire en moi. Je veux ça, je vais travailler et essayer de tout faire pour réaliser mon rêve.»

Ce rêve qui l'emmène à Los Angeles où il va retrouver des stars comme James Harden et Kawhi Leonard. Après avoir joué avec Thabo Sefolosha à Oklahoma City et Clint Capela à Houston, Harden va connaître un troisième Suisse. «Ce sont mes idoles, lance Niederhäuser avec la voix qui monte. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Harden et là je vais pouvoir jouer avec lui!»

Sa popularité va également prendre l'ascenseur. Son nombre d'abonnés sur Instagram a déjà doublé, «de 6000 à presque 12'000, c'est cool». Très attachant et discipliné, Yanic Konan Niederhäuser «a fait tout juste», pour reprendre les termes de son agent Sevag Keucheyan. Le Fribourgeois va maintenant travailler à briller sous les panneaux et les projecteurs de LA.