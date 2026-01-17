Yanic Konan Niederhäuser a participé à la victoire 121-117 des Los Angeles Clippers à Toronto vendredi en NBA. Le rookie fribourgeois a joué près de 14 minutes face aux Raptors, marquant 5 points.

Keystone-SDA ATS

Menés de 14 points lors du premier quart temps, les Clippers ont réduit leur retard au fil du match avant d'arracher la prolongation grâce à deux lancers francs de James Harden. Le décuple all-star a encore marqué 9 points en «overtime» pour offrir à la franchise de LA une 18e victoire cette saison (contre 23 défaites).

Houston au forceps

Clint Capela a également connu le succès avec les Houston Rockets, victorieux des Minnesota Timberwolves (110-105). A domicile, les Texans ont pu se reposer comme souvent sur un grand Kevin Durant, auteur de 39 points. Le pivot genevois a quant à lui passé 12 minutes sur le parquet (4 points, 2 rebonds).

Washington perd encore

Quant au troisième Suisse engagé dans la prestigieuse ligue nord-américaine, il a été battu avec Washington. Malgré ses 15 points et 8 rebonds (en 24 minutes), Kyshawn George n'a pas su éviter la 30e défaite de la saison des Wizards (contre 10 victoires), chez les Sacrameto Kings (128-115).