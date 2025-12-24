  1. Clients Privés
NBA Niederhäuser gagne le «derby» suisse face à Capela

ATS

24.12.2025 - 07:30

Yanic Konan Niederhäuser a signé un retour gagnant dans l'alignement des Clippers mardi. La franchise de Los Angeles a dominé les Houston Rockets de Clint Capela 128-108.

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:30

24.12.2025, 07:51

Aligné en NBA pour la première fois depuis le 15 décembre, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 3 points – dont 2 grâce à un dunk rageur -, 2 rebonds et 1 interception. Le «rookie» fribourgeois a griffé le parquet durant 15 minutes, son plus grand temps de jeu de la saison, profitant de la blessure du pivot titulaire Ivica Zubac.

Les Clippers ont signé leur huitième victoire de la saison seulement, la deuxième d'affilée, grâce notamment aux 41 points de Kawhi Leonard. Du côté de Houston, Clint Capela n'est entré en jeu qu'en fin de partie, alors que le match était joué. Le pivot genevois a inscrit 2 points, en 5' passées sur le parquet.

Les Rockets marquent ainsi le pas avec cette deuxième défaite consécutive, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties. La franchise texane ne pointe ainsi plus qu'au 6e rang de la Conférence Ouest avec 17 victoires pour 10 défaites. Les Clippers sont quant à eux «scotchés» en queue de classement, avec 21 défaites au total.

Une 23e défaite pour Washington

Les Washington Wizards du Valaisan Kyshawn George ont quant à eux enregistré leur 23e défaite en 28 matches mardi, s'inclinant 126-109 à Charlotte. La soirée fut compliquée pour George, qui n'a inscrit que 2 points (à 1/9 au tir) et a terminé la rencontre avec un différentiel de -20 en 31 minutes de jeu.

