Yanic Konan Niederhäuser (22 ans) va bel et bien se présenter lors de la prochaine draft de NBA (25 et 26 juin). L'intérieur fribourgeois de 2m13 l'a annoncé sur ses réseaux sociaux mercredi.

Yanic Konan Niederhäuser (14) se présentera à la porchaine draft NBA. imago images/Eibner

Keystone-SDA ATS

La cote du joueur de Penn State University est à la hausse ces dernières semaines. Il a fait très forte impression lors du NBA G-League Elite Camp à Chicago, ses performances lui ayant d'ailleurs valu une invitation pour le prestigieux NBA Draft Combine, toujours à Chicago.

Niederhäuser s'est également illustré durant cet événement qui réunit les meilleurs jeunes talents du monde et constitue une étape décisive dans le processus d'évaluation des équipes NBA. De quoi lui permettre d'espérer être choisi dès le 1er tour et devenir ainsi le quatrième Suisse à évoluer dans la plus grande Ligue du monde après Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George.