Niklas Hartweg a fini près du top 15 pour le début de sa saison de biathlon. Le jeune homme de 25 ans s'est classé 16e en individuel.

Meilleur Suisse, Niklas Hartweg s'est classé 16e à Östersund (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En raison d'une préparation difficile, les attentes envers le leader de l'équipe de Suisse n'étaient pas très élevées. Hartweg a toutefois réalisé une performance honorable sur les 20 km. Avec ses deux tirs manqués, qui lui ont valu deux minutes de pénalité, il a perdu 2'50 sur un podium entièrement scandinave.

La victoire est revenue au Norvégien Johan-Olav Botn, qui a clairement devancé son compatriote Martin Uldal et le Suédois Sebastian Samuelsson. Outre Hartweg, deux autres Suisses, Sebastian Stalder (22e) et Joscha Burkhalter (28e), ont réussi à se classer dans le top 30.