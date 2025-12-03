  1. Clients Privés
Biathlon Niklas Hartweg 16e et meilleur Suisse à Östersund

ATS

3.12.2025 - 17:45

Niklas Hartweg a fini près du top 15 pour le début de sa saison de biathlon. Le jeune homme de 25 ans s'est classé 16e en individuel.

Meilleur Suisse, Niklas Hartweg s'est classé 16e à Östersund (archives).
Meilleur Suisse, Niklas Hartweg s'est classé 16e à Östersund (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:45

En raison d'une préparation difficile, les attentes envers le leader de l'équipe de Suisse n'étaient pas très élevées. Hartweg a toutefois réalisé une performance honorable sur les 20 km. Avec ses deux tirs manqués, qui lui ont valu deux minutes de pénalité, il a perdu 2'50 sur un podium entièrement scandinave.

JO 2026 – Biathlon. Hartweg, sur une route qui ne lui fait pas de cadeaux

JO 2026 – BiathlonHartweg, sur une route qui ne lui fait pas de cadeaux

La victoire est revenue au Norvégien Johan-Olav Botn, qui a clairement devancé son compatriote Martin Uldal et le Suédois Sebastian Samuelsson. Outre Hartweg, deux autres Suisses, Sebastian Stalder (22e) et Joscha Burkhalter (28e), ont réussi à se classer dans le top 30.

Biathlon. Les favoris, les Suisses... : tout savoir sur la nouvelle saison

BiathlonLes favoris, les Suisses... : tout savoir sur la nouvelle saison

