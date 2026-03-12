Pas d'exploit pour les biathlètes suisses lors de l'étape de Coupe du monde de sprint à Otepää en Estonie.

Niklas Hartweg a terminé à la 27e place. ats

Avec un tour de pénalité, le Suisse Niklas Hartweg a terminé à la 27e place, avec plus d'une minute trente de retard sur le vainqueur norvégien Sturla Laegreid. Ses coéquipiers Joscha Burkhalter (42e), Jeremy Finello (48e), Sebastian Stalder (53e) et Dajan Danuser (89e) ont terminé plus loin.

Le champion olympique français de sprint Quentin Fillon s'est classé 5e. Arrivé 12e, son compatriote Eric Perrot, leader au classement général, a porté son avance à 231 points sur son poursuivant italien Tommaso Giacomel, alors qu'il ne reste que quatre épreuves de Coupe du monde à disputer.