Niklas Hartweg ne participera plus à la Coupe du monde de biathlon cette année.

Niklas Hartweg ne participera plus à la Coupe du monde de biathlon cette année. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Schwyzois a déclaré sur Instagram qu'après avoir eu la grippe la semaine dernière à Östersund, il avait immédiatement attrapé un nouveau virus. «Cela signifie que je pars en pause de Noël plus tôt que prévu et que je me concentre sur ma récupération et ma préparation pour les JO.»

Hartweg, dont la préparation estivale n'avait déjà pas été optimale, manquera les courses de la Coupe du monde à Hochfilzen ce week-end et au Grand-Bornand une semaine plus tard.