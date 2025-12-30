  1. Clients Privés
NBA Nikola Jokic sur la touche au moins quatre semaines

ATS

30.12.2025 - 21:30

La star des Denver Nuggets Nikola Jokic sera indisponible au moins quatre semaines, a indiqué son équipe. Elle a ainsi communiqué pour la première fois après la blessure à un genou du Serbe qui a laissé craindre le pire.

Les Nuggets privés de Nikola Jokic pour plusieurs semaines.
Les Nuggets privés de Nikola Jokic pour plusieurs semaines.
IMAGO

Keystone-SDA

30.12.2025, 21:30

30.12.2025, 21:42

«Nikola Jokic souffre d'une hyperextension du genou gauche (...) Nikola sera réévalué dans quatre semaines», ont écrit les Nuggets. Le pivot de 30 ans, en lice pour remporter un 4e titre de meilleur joueur de la saison de NBA (MVP), s'est blessé lundi soir durant sur le parquet du Miami Heat. Son genou s'est bloqué après que son coéquipier Spencer Jones lui a marché par inadvertance sur le pied, sur une action défensive anodine.

NBA. «C’est regrettable» - Blessure «déchirante» pour la star Nikola Jokic

NBA«C’est regrettable» - Blessure «déchirante» pour la star Nikola Jokic

