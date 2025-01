Fin de série pour Atlanta ! Après quatre victoires de rang, les Hawks se sont inclinés 139-120 à Denver.

Keystone-SDA, ats ATS

Clint Capela et ses coéquipiers ont été désarmés devant la verve de Nikola Jokic. Dans un grand soir, le pivot serbe a assuré très tôt dans le troisième quarter le... 144e triple double de sa carrière avec 23 points, 17 rebonds et 15 assists. Les 30 points de Trae Young n’ont pas suffi à Atlanta pour rivaliser avec l’efficience de Jokic.

Crédité d’un temps de jeu limité à 20’, Clint Capela n’a pas traversé la soirée la plus simple de sa carrière face à Jokic. Le Genevois a inscrit 4 points et a capté 7 rebonds pour un différentiel de -13. Il espère sans doute livrer une performance plus aboutie vendredi à Los Angeles face aux Lakers de LeBron James.

Ce 1er janvier fut bien plus souriant pour Kyshawn George. Washington a cueilli sa sixième victoire de la saison. Sur leur parquet, les Wizards ont battu 125-107 Chicago.

Auteur de 9 points avec un différentiel de +8, Kyshawn George a apporté sa contribution dans ce succès, le plus large de la saison. Il a, en effet, sonné la charge dans le quatrième quarter avec un panier à 3 points suivi d’un dunk pour permettre à ses couleurs de mener 104-84. Il reste au Valaisan à régler la mire à 3 points. Son 1 sur 6 derrière la ligne fait tache.