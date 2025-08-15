  1. Clients Privés
Handball Nikola Portner suspendu 21 mois mais bientôt de retour

ATS

15.8.2025 - 21:38

Le gardien suisse Nikola Portner a été suspendu pour 21 mois. Mais il pourra rejouer dès le 10 décembre. L'entrée en vigueur de sa peine a en effet été fixé avec effet rétroactif au 10 mars 2024.

Nikola Portner suspendu 21 mois mais autorisé à rejouer dès décembre.
Nikola Portner suspendu 21 mois mais autorisé à rejouer dès décembre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 21:38

Portner avait été contrôlé positif à la méthamphétamine en avril 2024, mais la Ligue allemande l'avait disculpé le 26 juin de cette année-là. L'agence antidopage allemande (NADA) n'avait pas accepté cette décision et porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

Portner, la NADA, l'agence mondiale antidopage (WADA) et la Bundesliga de handball (HBL) ont trouvé un compromis pour mettre un terme au litige. Le portier suisse de Magdebourg a accepté une suspension de 21 mois, avec effet rétroactif dès le 10 mars 2024, soit le jour du contrôle positif.

