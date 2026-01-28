  1. Clients Privés
Judo Neuf mois d’arrêt forcé après une grosse déchirure pour Stump

ATS

28.1.2026 - 10:02

Nils Stump est au repos forcé pendant de longs mois. Le champion du monde 2023 souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit.

Nils Stump est au repos forcé (archives).
Nils Stump est au repos forcé (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 10:02

28.01.2026, 10:19

Le Zurichois de 28 ans s'est blessé lors d'un stage d'entraînement au Japon, a expliqué son manager dans un communiqué. De retour en Suisse, il a déjà été opéré avec succès et doit maintenant observer une pause de neuf mois.

Judo. Une 5e victoire en Grand Chelem pour le Zurichois Nils Stump

JudoUne 5e victoire en Grand Chelem pour le Zurichois Nils Stump

Ses chances de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles sont encore intactes, même si la période de qualification débute cette année. Double médaillé mondial (en or en 2023, en bronze en 2024), le judoka d'Uster visera une première médaille olympique en 2028.

Paris 2024 - Judo. Nils Stump pour une consécration

Paris 2024 - JudoNils Stump pour une consécration

