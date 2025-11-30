  1. Clients Privés
Tir Sans mauvais jeu de mot, Nina Christen tire sa révérence

ATS

30.11.2025 - 16:17

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.

Nina Christen va tirer sa révérence à la fin de l'année.
Nina Christen va tirer sa révérence à la fin de l'année.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.11.2025, 16:17

30.11.2025, 16:35

La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m.

Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée. Cette année, elle a remporté l'argent par équipe à 3 positions avec Emely et Vivien Jäggi lors des Championnats du monde au Caire.

