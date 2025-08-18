  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

VTT Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

ATS

18.8.2025 - 15:23

Swiss Cycling a annoncé lundi sa sélection pour les championnats du monde de VTT en Valais (30 août – 14 septembre). Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux avant de prendre sa retraite.

Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives).
Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.08.2025, 15:23

18.08.2025, 15:35

La fin de carrière du champion olympique en 2016 à Rio, qui courra encore une dernière fois devant son public lors de l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide le 21 septembre, intervient alors qu'un changement de génération est en cours.

VTT. Fin de l’ère Schurter : le Grison raccrochera à la maison

VTTFin de l’ère Schurter : le Grison raccrochera à la maison

En Coupe du monde masculine, le meilleur vététiste helvétique se nomme actuellement Fabio Püntener. L'Uranais de 25 ans est monté à deux reprises sur le podium cette saison. Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller n'a jamais quitté le top 10 et pointe à la 2e place du classement général, deux rangs devant la Nidwaldienne Alessandra Keller.

Au total, la Suisse sera représentée par 47 coureuses et 72 coureurs dans sept disciplines différentes – cross-country, e-mountain bike, descente, enduro, e-enduro, marathon et pump track – qui se tiendront sur sept sites différents en Valais.

Mondiaux de VTT en Valais : la sélection suisse en cross-country et en descente

  • Cross-country/short-track. Messieurs: Vital Albin, Filippo Colombo, Mathias Flückiger, Lars Forster, Fabio Püntener, Luca Schätti, Nino Schurter. Dames: Ronja Blöchlinger, Ramona Forchini, Sina Frei, Linda Indergand, Alessandra Keller, Nicole Koller, Jolanda Neff.
  • Descente. Messieurs: Yanick Bächler, Janis Lehmann, Lino Lehmann. Dames: Camille Balanche, Lisa Baumann.
Montre plus

Les plus lus

Trois suspects interpellés pour le cambriolage d'une armurerie
1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces
William et Kate emménagent dans leur nouvelle maison – les voisins doivent céder leur place
Zelensky accueilli par Trump à la Maison Blanche
Un bâtiment de l'hôpital vétérinaire à Berne détruit par le feu
Assistera-t-on à une nouvelle humiliation publique dans le Bureau ovale ?