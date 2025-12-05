  1. Clients Privés
Européens en petit bassin Argent pour Noé Ponti, à un souffle du troisième sacre

ATS

5.12.2025 - 20:17

Noè Ponti n'a pas décroché l'or, mais l'argent sur 100 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Il a ainsi manqué un troisième titre cette semaine.

Keystone-SDA

05.12.2025, 20:17

05.12.2025, 21:29

Le Tessinois a été battu à la touche d'un rien par Maxime Grousset. Le Français a pris sa revanche après avoir été 3e du 50 m papillon et 2e du 100 m 4 nages, deux courses remportées par le Suisse. Grousset a nagé en 48''10 (record d'Europe) et Ponti en 48''11.

Natation. Noè Ponti continue sa moisson d’or en Pologne

NatationNoè Ponti continue sa moisson d’or en Pologne

Tenant du titre, le Tessinois s'est livré à un duel extrêmement serré avec son rival français. Il était encore en tête avant la dernière longueur de bassin, mais n'a pas pu conclure. Cette fois, le centième de différence n'a pas été en sa faveur, contrairement à la veille sur le 100 m 4 nages. Le podium a été complété par l'Italien Michele Busa en 49''21.

Ce week-end, Ponti tentera quand même de décrocher une troisième médaille d'or, cette fois sur 200 m papillon. Le Tessinois est aussi tenant du titre sur cette distance.

Européens en petit bassin. Noè Ponti en maître et donc en or sur 50 m papillon

Européens en petit bassinNoè Ponti en maître et donc en or sur 50 m papillon

Gian-Luca Gartmann a rempli sa mission en se hissant en demi-finales du 200 m 4 nages. Le Zurichois a signé le 12e temps des séries en 1'55''87. Déception en revanche pour Antonio Djakovic, seulement 44e des séries du 100 m libre, dont le Vaudois Tiago Behar a quant à lui pris la 35e place.

