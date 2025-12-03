  1. Clients Privés
Européens en petit bassin Noè Ponti en maître et donc en or sur 50 m papillon

ATS

3.12.2025 - 19:24

Noè Ponti a bien commencé sa chasse aux médailles aux Européens en petit bassin en Pologne. Le Tessinois de 24 ans a décroché l'or du 50 m papillon, comme il y a deux ans.

Keystone-SDA

03.12.2025, 19:24

03.12.2025, 19:34

Lors de sa première finale dans le petit bassin de Lublin, Ponti s'est imposé devant le Hongrois Szebasztian Szabo et le Français Maxime Grousset. Cet été, lors des Championnats du monde en grand bassin à Singapour, il avait perdu en finale du 50 m papillon contre ce dernier et avait dû se contenter de l'argent.

Cette fois-ci, la finale a clairement tourné à l'avantage de Ponti. Avec un temps de 21''54, 22 centièmes au-dessus de son record du monde, il a distancé Szabo de 0''35 et Grousset de 0''45. Le Tessinois a ainsi confirmé son statut de favori.

Ponti compte désormais quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze aux Championnats d'Europe en petit bassin. Son palmarès devrait très probablement s'étoffer encore dans les prochains jours. Si tout se passe comme prévu, il disputera jeudi la finale du 100 m quatre nages, avant que le 100 m et le 200 m papillon vendredi et dimanche.

Européens en petit bassin. Noè Ponti, multiple favori à Lublin

Européens en petit bassinNoè Ponti, multiple favori à Lublin

