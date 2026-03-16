Après une année exceptionnelle, Noè Ponti veut poursuivre sa moisson de médailles en 2026. Le Tessinois voit grand – et loin: les JO de Los Angeles 2028 se profilent déjà à l'horizon.

Après une année exceptionnelle, Noè Ponti veut poursuivre sa moisson de médailles en 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Willemin ATS

On l'avait quitté en décembre à Lublin, au terme de Championnats d'Europe en petit bassin qu'il a marqués de son empreinte. Avec trois médailles d'or (50 et 200 m papillon, 100 m 4 nages) et une d'argent (100 m papillon) en Pologne, Noè Ponti avait mis un point d'orgue à son année 2025 déjà riche de deux titres de vice-champion du monde (50 et 100 m papillon à Singapour, en grand bassin).

Ce week-end, il a effectué son retour à la compétition après plusieurs mois d'entraînement intensifs à l'occasion de la Lausanne Swim Cup. Tête d'affiche et parrain de ce meeting international qui a rassemblé 400 nageurs dont plusieurs médaillés olympiques, le Tessinois en a profité pour faire le point sur les échéances à venir et son état de forme actuel.

«Je n'avais encore disputé aucune course cette année, je suis venu à Lausanne pour retrouver le rythme et les sensations de compétition», explique-t-il à Keystone-ATS. Son programme du week-end dans le bassin olympique de Malley: du 50 et 100 m papillon, mais pas le 200 m, qu'il avait judicieusement mis de côté l'été dernier après ses échecs répétés aux Mondiaux de Fukuoka (2023) et aux JO de Paris (2024).

Objectif médailles à Paris

Cette première sortie lui a permis de se jauger à quelques mois des Championnats d'Europe (10-16 août). «C'est l'objectif principal de la saison. Le but est d'arriver à Paris en pleine forme», souligne-t-il, avant de révéler une ambition légitime: «Revenir à la maison avec quelques médailles.»

Double médaillé d'argent aux Mondiaux de Singapour l'été dernier, Noè Ponti a confirmé, quatre ans après le bronze olympique qui l'avait révélé aux yeux du grand public (en 2021 à Tokyo), qu'il n'était pas qu'un nageur de petit bassin. Il a définitivement changé de dimension en devenant respectivement 6e et 9e performeur de tous les temps sur 50 et 100 m papillon.

Malgré cela, le nageur de Locarno veut croire qu'il peut encore faire mieux. «Je suis proche du maximum, donc il s'agit surtout de gagner quelques centièmes par-ci par-là», estime-t-il, en bon perfectionniste.

Mais comment trouver ces fameux centièmes? «En m'entraînant davantage, et mieux. Dans l'eau comme en salle: augmenter les charges, les modifier. Il y a toujours des ajustements à faire. Si je travaille aussi bien physiquement que mentalement, je suis sûr que je peux encore améliorer quelque chose.»

Les JO déjà dans la tête

Même s'il évolue déjà à un niveau jamais atteint par un nageur suisse, Noè Ponti n'a sans doute pas encore atteint l'apogée de sa carrière. Son but est clair: mettre à profit les deux prochaines années pour perfectionner son art avant les JO 2028.

«Los Angeles, c'est le grand objectif», confirme le Tessinois, qui aura 27 ans lors des Jeux de L.A., et une certaine envie de revanche après son échec à Paris 2024. «Il faudra évidemment rester en bonne santé et y arriver dans la meilleure forme possible. Mais toutes les décisions que nous prenons sont déjà tournées vers Los Angeles», lâche-t-il.

Le spécialiste du papillon – ou plutôt du «delfino», comme le rappellent les dauphins encrés sur son bras droit depuis ses débuts – devra donc garder la motivation pour enchaîner encore de longues heures d'entraînement. Une perspective qui ne l'inquiète pas outre mesure.

«Comme dans tous les métiers, il y a des jours où l'on a envie d'aller travailler et d'autres où c’est plus difficile», concède-t-il. «Mais globalement, j'ai encore énormément d'envie et je pense avoir encore beaucoup à donner à ce sport et à moi-même.»

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