Noè Ponti a remporté la médaille d'or sur 100 m 4 nages lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. C'est son 2e titre après celui sur 50 m papillon.

Noè Ponti décroche l’or sur 100 m 4 nages à Lublin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Tessinois a nagé en 50''52 pour battre le record des Championnats d'Europe détenu depuis 2009 par le Slovène Peter Mankoc en 50''76, mais il n'a pas amélioré son record qui est de 50''33. Il a devancé d'un centième Maxime Grousset, 3e sur le 50 m papillon.

Celui qui visait quatre titres à ce rendez-vous continental a donc atteint la moitié de ses objectifs. «Oui, jusqu'à présent, tout se passe comme prévu, et très bien pour moi, a confié Ponti. C'était extrêmement serré sur cette course. Heureusement, je suis resté en tête et j'en suis extrêmement heureux.»

Noè Ponti espère remporter deux autres médailles d'or sur le 100 m papillon (vendredi) et le 200 m papillon (dimanche). Il s'est d'ailleurs aisément qualifié pour la finale une heure après son titre. En 48''82, il fut le seul sous les 49 secondes. Le plus proche? Grousset en 49''03.

Après le papillon, le Tessinois menait déjà comme prévu et est resté en tête sur le dos et la brasse. Ce n'est que lors de la dernière longueur en crawl que le Français Maxime Grousset s'est rapproché tout près de lui. «Bien sûr que je l'ai vu remonter, a-t-il avoué. J'ai dû tout donner. A la fin, il ne restait plus qu'à mettre la tête sous l'eau, enclencher les gaz à fond et ne penser à rien. Qui pense perd!»

Lors des Championnats du monde en grand bassin à Singapour, Ponti avait perdu le duel au centième contre Grousset.

Avec cette victoire sur 100 m quatre nages, Ponti comble une lacune dans son palmarès. Il avait déjà remporté le titre de champion du monde du 100 m quatre nages il y a un an à Budapest. Il décroche pour la première fois le titre européen, qu'il avait manqué de peu il y a deux ans.