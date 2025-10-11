  1. Clients Privés
Natation Noè Ponti démarre la saison en trombe à Carmel

ATS

11.10.2025 - 07:10

Noè Ponti a bien négocié ses premières courses de la saison à Carmel. Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi lors de la 1re journée de la première des trois étapes de la Coupe du monde en petit bassin, se classant 2e du 100 m 4 nages.

Keystone-SDA

11.10.2025, 07:10

11.10.2025, 07:47

Le triple champion du monde 2024 en petit bain (50 et 100 pap', 100 m 4 nages) a survolé les débats en finale du 100 m papillon. Il s'est imposé en 48''53, à 0''82 de sa meilleure marque mondiale, avec près d'une demi-seconde d'avance sur son dauphin Ilya Kharun (49''02). Il s'agit du 11e meilleur temps de l'histoire.

Noè Ponti n'est pas parvenu à doubler la mise quelques minutes plus tard en finale du 100 m 4 nages. «Seulement» 5e après 75 mètres, il s'est arraché sur la dernière longueur de bassin pour terminer 2e en 51''13, à 0''80 de son record de Suisse. La victoire est revenue à Shaine Casas (50''86).

Double médaillé d'argent des Mondiaux 2025 en grand bassin (sur 50 et 100 m papillon), Noè Ponti doit encore disputer trois épreuves à Carmel en Indiana. Il sera en lice sur 200 m papillon et 200 m 4 nages samedi, et est également inscrit pour le 50 m papillon dimanche.

