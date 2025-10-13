Noè Ponti s'est classé deuxième du 50 m papillon en Coupe du monde en petit bassin à Carmel, en Indiana. Le Tessinois n'a été devancé que par le Canadien Ilya Kharun.

Noè Ponti : deuxième sur 50 m papillon à Carmel. ATS

Keystone-SDA ATS

Ponti avait été le plus rapide en séries, mais il a été battu de quatre centièmes par Kharun en finale. Le vainqueur a nagé en 21''86. Le Suisse est le spécialiste du 50 m papillon, dont il détient les quatre meilleurs chronos de l'histoire.

La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu à Westmont, en Illinois. Ponti devrait encore s'y illustrer.