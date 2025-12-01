  1. Clients Privés
Européens en petit bassin Noè Ponti, multiple favori à Lublin

ATS

1.12.2025 - 10:59

Noè Ponti est le chef de file de la sélection suisse pour les Européens en petit bassin, qui comprend 15 noms. Inscrit sur quatre épreuves, le Tessinois vise autant de podiums à Lublin dès mardi.

A Lublin, Noe Ponti ambitionne de décrocher quatre nouveaux podiums.
A Lublin, Noe Ponti ambitionne de décrocher quatre nouveaux podiums.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.12.2025, 10:59

Le triple champion du monde 2024 en petit bassin a prévu le même programme de compétition que lors des derniers championnats continentaux en petit bassin il y a deux ans à Otopeni. En Roumanie, il avait remporté l'or sur les trois distances du papillon (50, 100 et 200 m), ainsi que l'argent sur 100 m 4 nages.

Logiquement, celui qui détient les quatre meilleurs chronos de l'histoire sur 50 pap' ambitionne de décrocher quatre nouveaux podiums. Sur les trois distances en papillon, il est en tête du classement européen de la saison. Il sera sur le front dès mardi, avec séries et demi-finales du 50 m papillon au menu.

La délégation suisse en Pologne est très hétéroclite, avec des «rookies» comme Angelina Patt, Frédéric Hoigné ou Julien Niederberger qui sont avant tout là pour apprendre. Brillants ces dernières semaines, Maël Allegrini, Vanna Djakovic, Angelina Patt ou Paul Niederberger espèrent eux confirmer leur forme.

Marius Toscan ou Gian-Luca Gartmann visent des places de finaliste, alors que le médaillé de bronze d'Otopeni 2023 Thierry Bollin rêve d'un nouvel exploit sur 50 m dos. Multiple médaillé continental, Antonio Djakovic espère quant à lui se rapprocher des sommets après des mois difficiles.

Le grand absent au sein de l'équipe de Suisse à Lublin est Roman Mityukov. Le Genevois de 25 ans, médaillé de bronze du 200 m dos aux Jeux olympiques de Paris l'an dernier, privilégie d'ores et déjà sa préparation pour les courses en grand bassin.

