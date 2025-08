Noè Ponti devra patienter avant de devenir champion du monde en grand bassin. Mais le Tessinois de 24 ans s'est tout de même paré d'argent sur 100 m papillon samedi aux Mondiaux de Singapour, comme sur 50 m papillon lundi.

Keystone-SDA ATS

Auteur du meilleur temps des séries puis des demi-finales dans sa discipline fétiche vendredi, Noè Ponti espérait bien offrir à la natation helvétique son premier or mondial dans un bassin de 50 mètres. Il doit déchanter, mais n'a strictement rien à se reprocher à l'issue d'une finale somptueuse.

Comme lundi sur 50 pap', le Tessinois a été battu par plus fort que lui. Pourtant, il a mis une claque à son record de Suisse (50''16) en nageant en 49''83 dans cette finale. Mais Maxime Grousset a frappé encore plus fort: le Français a réalisé 49''62, soit le 4e meilleur temps de l'histoire (et un nouveau record d'Europe).

Noè Ponti est, lui, désormais le no 5 de la hiérarchie historique de la discipline grâce à ces 49''83. A titre de comparaison, Michael Phelps avait nagé en 49''82 pour se parer d'or lors des championnats du monde 2009, alors que les combinaisons en polyuréthane étaient encore de rigueur.

«C'est un chrono incroyable», s'est réjoui un Noè Ponti bien plus souriant qu'après avoir échoué à 0''03 de Maxime Grousset sur 50 m papillon malgré un nouveau record de Suisse (22''51). «Je suis très content. J'ai réussi une très belle course. Félicitations à Maxime», a ajouté le triple champion du monde 2024 en petit bassin.

Une première tout de même

Médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 et vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon en grand bassin, le Tessinois a donc doublement comblé un vide dans son palmarès. Avant ces joutes, il était en effet toujours en quête d'un premier podium dans des Mondiaux en grand bassin.

Noè Ponti est d'ailleurs le premier Suisse à décrocher deux médailles dans le même championnat du monde. De quoi effacer ses désillusions des JO de Paris 2024, où il avait échoué au 4e rang sur 100 m papillon (à 0''10 du bronze) et au 5e sur 200 pap', et ses échecs subis lors des Mondiaux de Budapest 2022 et de Fukuoka 2023.

Son palmarès est d'ailleurs d'ores et déjà remarquable. Le protégé du coach Massimo Meloni en est désormais à 14 médailles sur la scène internationale, dont 10 en petit bassin (avec 3 titres mondiaux et 3 titres continentaux). Ne lui reste plus qu'à aller chercher un premier or en grand bassin.