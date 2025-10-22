  1. Clients Privés
Mondiaux de gymnastique Noe Seifert en bronze au concours général !

ATS

22.10.2025 - 15:47

L'Argovien Noe Seifert a réussi un très grand exploit: il a décroché la médaille de bronze du concours général lors des Mondiaux à Jakarta. C'est la première fois depuis 1950 qu'un Suisse monte sur le podium dans cette épreuve.

Keystone-SDA

22.10.2025, 15:47

22.10.2025, 16:47

Seifert (26 ans), qui avait pris la deuxième place des qualifications, a confirmé en finale. Il s'est montré très solide et régulier sur les six agrès, obtenant notamment la meilleure note au saut de cheval (14,000) et la deuxième meilleure au sol (13,866).

A une semaine de son 27e anniversaire, l'Argovien a pris une revanche éclatante après la déception subie en mai à Leipzig lors des Européens. En Allemagne, il avait fini la qualification en tête, avant de devoir se contenter d'un sixième rang frustrant lors de la finale. Il avait raté le bronze en manquant sa réception au dernier agrès.

Un autre Suisse a terminé dans le top 10 dans la capitale de l'Indonésie: Florian Langenegger peut lui aussi être crédité d'une bonne performance. Jamais deux Suisses n'avaient figuré parmi les dix meilleurs mondiaux depuis 75 ans!

Hashimoto titré

La victoire est revenue au Japonais Daiki Hashimoto. Le champion olympique de Tokyo 2021 a totalisé 85,131 points. Il a précédé de peu - moins de huit dixièmes - le Chinois Zhang Boheng alors que Seifert a obtenu un total de 82,831 points. Langenegger a récolté quant à lui 79,599 points.

L'aspect historique de la médaille de Seifert est indéniable. La dernière fois que le drapeau suisse avait été hissé aux Mondiaux lors d'un concours général masculin, c'était à Bâle en 1950! Les Helvètes avaient même réussi un doublé avec la victoire de Walter Lehmann devant Marcel Adette.

