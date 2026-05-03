Noemi Rüegg (EF-Education) a fêté dimanche le plus beau succès de sa carrière. La Zurichoise a remporté la 1re étape de la Vuelta femenina pour décrocher sa première victoire dans un grand Tour.

Ni Vos, ni Kopecky. 🚂🇨🇭



Noemi Rüegg logra el triunfo más relevante de su carrera en Salvaterra de Miño y es la primera líder de #LaVueltaFemenina.



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Keystone-SDA ATS

Lauréate du Tour Down Under en janvier, Noemi Rüegg (25 ans) a cueilli son deuxième succès de la saison en s'imposant au terme des 113,9 km d'une étape qui reliait Marin et Salvaterra de Miño. Elle s'est imposée devant la Belge Lotte Kopecky, double championne du monde sur route, au terme d'un sprint en montée.

Noemi Rüegg, 7e de la course sur route des JO de Paris 2024, confirme ainsi encore l'étendue de ses progrès. La Zurichoise avait terminé ce printemps 2e de Milan-Sanremo, où seule Lotte Kopecky s'était montrée plus rapide qu'elle dans l'emballage final, et 5e de l'Amstel Gold Race.