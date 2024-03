«Nous étions proches, mais nous aurions pu nous montrer plus courageuses dans certaines décisions et plus précises dans nos tactiques dans les moments décisifs», a déclaré Lauren Bertolacci, l'entraîneure du NUC, à l'issue de la défaite de ses joueuses.

Le NUC de Lauren Bertolacci s'est incliné 3-0 mercredi soir à la Riveraine. KEYSTONE

Une analyse partagée par Tessa Grubbs, attaquante du NUC. «Nous devons changer notre état d'esprit, être présentes sur absolument tous les échanges. C'est indispensable si nous voulons faire douter cette équipe de Chieri.»

L'Américaine, meilleure joueuse du championnat de Suisse l'année passée, a eu de la peine à franchir l'imposant bloc italien et n'était pas satisfaite de sa performance (6 points). «C'est une équipe très solide, qui ne se laisse pas influencer par le cours des évènements. Mais personnellement, je dois marquer davantage de points.»

Pour espérer inverser la tendance la semaine prochaine à Turin, le NUC devra prendre tous les risques. «Il faudra essayer de nouvelles choses, mais nous irons là-bas sans aucune peur. Elles seront archifavorites et nous n'aurons rien à perdre», a ajouté la libera Caroline Delley.

luwi, ats