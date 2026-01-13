  1. Clients Privés
A suivre sur blue Sport «Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève

Laurent Morel

13.1.2026

Fort de l’immense succès populaire de son premier passage dans la Cité de Calvin, le grand rendez-vous des catamarans volants va faire son retour dès cette année sur le Léman. La compétition aura lieu les 19 et 20 septembre.

Le SailGP fera à nouveau escale à Genève en 2026.
Le SailGP fera à nouveau escale à Genève en 2026.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Laurent Morel

13.01.2026, 09:40

13.01.2026, 10:20

Alors que le SailGP faisait étape pour la première fois en 2025 à Genève, le succès rencontré avait permis aux organisateurs de prendre date. Il était imaginé dans un premier temps revenir éventuellement en 2027 au bout du Lac. Finalement, ce sera même plus tôt ! En effet, les F50, ces catamarans à foils ultrarapides, seront de retour les 19 et 20 septembre prochain, pour la 6e saison du SailGP.

Sébastien Schneiter, le barreur, et l’équipe de Suisse auront ainsi l’occasion de naviguer à domicile pour la deuxième année consécutive, grâce notamment au soutien du sponsor titre du championnat Rolex. Les meilleurs navigateurs de la planète tels que Tom Slingsby, Peter Burling, Dylan Fletcher ou Quentin Delapierre, entre autres, seront ainsi opposés sur les eaux du Léman.

SailGP. L'équipage suisse superbe troisième à domicile !

SailGPL'équipage suisse superbe troisième à domicile !

«Nous sommes fiers d'avoir une nouvelle occasion de concourir devant notre public et de nous battre pour la victoire cette année», a reIevé Sébastien Schneiter. «Il n'y a rien de mieux que le soutien de nos supporters, cela nous donne un avantage supplémentaire.»

Le plus grand événement sur le Léman

Genève avait accueilli le SailGP pour la première fois en septembre dernier, attirant une foule immense sur et autour du Léman, dans un cadre spectaculaire. Les près de 10’000 spectateurs avaient profité d’un spectacle haut en couleurs, malgré les caprices d’Eole, le vent n’étant pas toujours très régulier. L’Allemagne s’était imposée alors que la Suisse était parvenue à disputer la finale.

«Le retour à Genève est un moment important alors que nous continuons à établir un calendrier annuel cohérent dans certaines des destinations les plus emblématiques du monde», s’est réjoui Russell Coutts, directeur général de la série. «En 2025, nous avons vécu l'un des plus grands événements sportifs en plein air jamais organisés dans la ville, et le plus grand jamais organisé sur le lac.»

Concrètement, Genève remplace Saint-Tropez, initialement prévue les 12 et 13 septembre, dans le calendrier du championnat 2026. Elle sera la 11e étape de la saison et la dernière destination en Europe avant les deux épreuves décisives aux Émirats arabes unis (Dubaï et Abou Dhabi).

Bien évidemment, et comme l’ensemble de la saison, l’étape genevoise sera à suivre gratuitement sur blue Sport avec une couverture renforcée.

Archives

Russell Coutts très confiant sur l'avenir du SailGP

Russell Coutts très confiant sur l'avenir du SailGP

Rencontré à l'occasion du SailGP à Genève, le CEO de la compétition et légende de la voile Russell Coutts se montre confiant quant à l'avenir de son sport.

22.09.2025

Sébastien Schneiter : «On a pas les mots»

Sébastien Schneiter : «On a pas les mots»

Pari réussi pour la première du SailGP à Genève. Les nombreux et fervents spectateurs ont ravi les athlètes, alors que l'équipe suisse leur a rendu la pareille en terminant à la troisième place.

21.09.2025

