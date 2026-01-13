«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 «Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !

Gregoire Galley

13.1.2026

L'absence de plusieurs grands noms des sports d'hiver italiens parmi les porteurs de la flamme des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février) a déclenché mardi de vives réactions au sein de la classe politique, notamment de la part de la Ligue, le parti du vice-premier ministre Matteo Salvini.

La Ligue, le parti du vice-premier ministre Matteo Salvini (à droite), a fustigé le choix des porteurs de la flamme olympique.
La Ligue, le parti du vice-premier ministre Matteo Salvini (à droite), a fustigé le choix des porteurs de la flamme olympique.
IMAGO/Avalon.red

Agence France-Presse

13.01.2026, 19:57

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, publié mardi, le fondeur Silvio Fauner, membre du relais italien sacré champion olympique en 1994 à Lillehammer (Norvège), regrette d'avoir «été snobé» par les organisateurs du relais de la flamme, parti de Rome le 4 décembre.

«Il n’y a pas de respect pour nous, les champions, je considère cela comme une offense incroyable», a déclaré le quintuple médaillé olympique qui dit parler au nom de dix sportifs ayant remporté un total de 35 médailles, comme Marco Albarello, Giorgio Di Centa, Cristian Zorzi ou Pietro Piller Cottrer.

«Nous sommes tous en colère (...) Nous n’avons été impliqués en aucune manière dans aucune initiative pour les Jeux olympiques d’hiver dans notre pays. Ni porteurs de la flamme, ni ambassadeurs, aucun rôle. Rien», a-t-il poursuivi.

«Ils ont préféré des gens du spectacle, comme l’Uomo Gatto (participant d'un jeu télévisé, NDLR), des chanteurs qui n'incarnent pas le sport olympique», a souligné Fauner.

L'ancien skieur alpin Kristian Ghedina avait tenu des propos similaires le mois dernier, mais les déclarations de Fauner ont cette fois déclenché une réaction de la classe politique.

4 Dragons, pas de Rochette. Patrick Fischer a tranché : découvrez la sélection suisse pour les JO !

4 Dragons, pas de RochettePatrick Fischer a tranché : découvrez la sélection suisse pour les JO !

«Incompréhensible et déconcertant»

«Le choix des porteurs de la flamme est incompréhensible et déconcertant. D'autant plus que cela n'a été en aucun cas concerté avec le ministère (des Transports) de Matteo Salvini, qui plus que quiconque s'est investi pour la réalisation des Jeux», a écrit dans un communiqué la Ligue, le parti d'extrême droite de M. Salvini, grand artisan de la construction de la piste de bobsleigh de Cortina.

Le ministre des Sports Andrea Abodi a lui demandé «des informations au comité d'organisation Milano-Cortina et au Comité olympique italien pour comprendre quels ont été les critères de sélection».

«En principe, il est évident que les légendes du sport, ceux qui ont fait l’histoire, devraient être tenus en très haute et absolue considération. Moi aussi, j’ai été un peu étonné», a reconnu M. Abodi.

Dans un communiqué, le comité d'organisation des JO-2026 a justifié la décision de ne pas sélectionner Silvio Fauner parmi les porteurs de la flamme en rappelant qu'il occupait «une fonction politique, comme maire adjoint de la commune de Sappada, une condition d'exclusion spécifié» dans le règlement.

«Au cours de ses 36 premières étapes, s'est par ailleurs défendu Milano-Cortina 2026, le relais a déjà accueilli un nombre significatif de champions italiens, dont de nombreux médaillés olympiques, pour la plupart issus des disciplines hivernales, et de différentes générations».

Le relais de la flamme, un voyage de deux mois et 12.000 kilomètres dans les mains de 10.001 relayeurs à travers toute l'Italie, prendra fin le 6 février avec l'arrivée dans le stade de San Siro pour la cérémonie d'ouverture des JO-2026

Les plus lus

«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !
Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée
Le patinage artistique français ébranlé par un livre choc