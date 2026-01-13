«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !

L'absence de plusieurs grands noms des sports d'hiver italiens parmi les porteurs de la flamme des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février) a déclenché mardi de vives réactions au sein de la classe politique, notamment de la part de la Ligue, le parti du vice-premier ministre Matteo Salvini.

La Ligue, le parti du vice-premier ministre Matteo Salvini (à droite), a fustigé le choix des porteurs de la flamme olympique. IMAGO/Avalon.red

Agence France-Presse Gregoire Galley

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, publié mardi, le fondeur Silvio Fauner, membre du relais italien sacré champion olympique en 1994 à Lillehammer (Norvège), regrette d'avoir «été snobé» par les organisateurs du relais de la flamme, parti de Rome le 4 décembre.

«Il n’y a pas de respect pour nous, les champions, je considère cela comme une offense incroyable», a déclaré le quintuple médaillé olympique qui dit parler au nom de dix sportifs ayant remporté un total de 35 médailles, comme Marco Albarello, Giorgio Di Centa, Cristian Zorzi ou Pietro Piller Cottrer.

«Nous sommes tous en colère (...) Nous n’avons été impliqués en aucune manière dans aucune initiative pour les Jeux olympiques d’hiver dans notre pays. Ni porteurs de la flamme, ni ambassadeurs, aucun rôle. Rien», a-t-il poursuivi.

«Ils ont préféré des gens du spectacle, comme l’Uomo Gatto (participant d'un jeu télévisé, NDLR), des chanteurs qui n'incarnent pas le sport olympique», a souligné Fauner.

L'ancien skieur alpin Kristian Ghedina avait tenu des propos similaires le mois dernier, mais les déclarations de Fauner ont cette fois déclenché une réaction de la classe politique.

«Incompréhensible et déconcertant»

«Le choix des porteurs de la flamme est incompréhensible et déconcertant. D'autant plus que cela n'a été en aucun cas concerté avec le ministère (des Transports) de Matteo Salvini, qui plus que quiconque s'est investi pour la réalisation des Jeux», a écrit dans un communiqué la Ligue, le parti d'extrême droite de M. Salvini, grand artisan de la construction de la piste de bobsleigh de Cortina.

Le ministre des Sports Andrea Abodi a lui demandé «des informations au comité d'organisation Milano-Cortina et au Comité olympique italien pour comprendre quels ont été les critères de sélection».

«En principe, il est évident que les légendes du sport, ceux qui ont fait l’histoire, devraient être tenus en très haute et absolue considération. Moi aussi, j’ai été un peu étonné», a reconnu M. Abodi.

Dans un communiqué, le comité d'organisation des JO-2026 a justifié la décision de ne pas sélectionner Silvio Fauner parmi les porteurs de la flamme en rappelant qu'il occupait «une fonction politique, comme maire adjoint de la commune de Sappada, une condition d'exclusion spécifié» dans le règlement.

«Au cours de ses 36 premières étapes, s'est par ailleurs défendu Milano-Cortina 2026, le relais a déjà accueilli un nombre significatif de champions italiens, dont de nombreux médaillés olympiques, pour la plupart issus des disciplines hivernales, et de différentes générations».

Le relais de la flamme, un voyage de deux mois et 12.000 kilomètres dans les mains de 10.001 relayeurs à travers toute l'Italie, prendra fin le 6 février avec l'arrivée dans le stade de San Siro pour la cérémonie d'ouverture des JO-2026