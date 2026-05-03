Gretchen Walsh a amélioré nettement son propre record du monde du 100 m papillon samedi au Fort Lauderdale Open. L'Américaine a nagé en 54''33.

Gretchen Walsh pulvérise son record du monde du 100 m papillon. EPA

Keystone-SDA ATS

La triple championne du monde de Singapour 2025 abaisse ainsi pour la quatrième fois la marque de référence de la discipline. Elle l'avait déjà fait à deux reprises le même jour il y a un an à Fort Lauderdale (55''09 puis 54''60).

Avec son nouveau chrono de référence, Gretchen Walsh repousse la deuxième nageuse la plus rapide de l'histoire, la Suédoise Sarah Sjöström, à plus d'une seconde (55''48).