Une semaine après avoir signé un nouveau record du monde d'apnée, le Français Arnaud Jerald a amélioré sa propre marque en plongeant dimanche aux Bahamas à 126 m de profondeur en catégorie bi-palmes poids constant, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Agence France-Presse Clara Francey

Le Marseillais a passé 3 minutes et 45 secondes sous l'eau dimanche - neuf secondes de moins que lors de son record précédent à 125 m - lors du Vertical Blue, rassemblement annuel des meilleurs apnéistes mondiaux au Dean's Blue Hole, un trou de 202 m de profondeur.

«J'ai rajouté un petit mètre. Je ne pensais pas faire une deuxième tentative de record pendant la compétition, mais je me sentais bien cette semaine et je me suis dit pourquoi pas», a savouré auprès de l'AFP l'apnéiste de 29 ans.

Auteur de son dixième record du monde, l'apnéiste avait mis en pause sa carrière de compétiteur en 2023 pour se concentrer sur sa vie privée. Il est venu s'installer aux Bahamas il y a trois mois pour préparer ces tentatives et «revenir à (son) meilleur niveau».

Il avait déjà amélioré lundi dernier le record précédent, établi par le Russe Alexey Molchanov au Honduras en août 2023 (124 mètres). La donnée poids constant signifie que l'apnéiste descend et remonte lesté d'une même quantité de poids, le long d'un filin.

Le bi-palmes est considérée comme une pratique plus physique, mais moins rapide que le monopalme, discipline reine où Molchanov règne en maître avec un record à 136 m de profondeur.