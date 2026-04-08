Les Houston Rockets continuent sur leur lancée en NBA. L'équipe texane, déjà qualifiée pour les play-off, a remporté sa septième victoire consécutive en s'imposant 119-105 face aux Phoenix Suns mardi.

Keystone-SDA ATS

Portés par Kevin Durant, auteur de 24 points, les Rockets ont ainsi battu la franchise de l'Arizona pour la quatrième fois cette saison. Le Genevois Clint Capela a inscrit deux points et capté trois rebonds pour les Rockets en un peu moins de dix minutes de jeu. Mené de 21 points après le premier quart-temps, Houston a peu à peu renversé la partie, reprenant l'avantage dans la troisième période avant de s'assurer la victoire dans le 4e quart-temps.

Au classement de la Conférence Ouest, les Rockets occupent la 5e place. Après cette défaite, les Suns sont assurés de manquer la qualification directe pour les play-off et de devoir disputer le play-in.