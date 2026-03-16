Après leur défaite initiale au Mondial à Calgary, les Suissesses ont enchaîné deux victoires serrées. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'équipe de la skip Xenia Schwaller a battu la Corée du Sud 7-6.

Xenia Schwaller et ses coéquipières ont enchaîné avec un deuxième succès au Mondial. KEYSTONE

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Comme lors du 6-5 face à la Chine, la décision est tombée au dernier end en faveur du jeune quatuor composé de Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner du CC Grasshoppers. Elles ont réussi un coup de deux pour renverser le score.

Les Suissesses grimpent au 4e rang avec ce 2e succès. Au 6e tour de ce round robin, elles affrontent à 16h l'Ecosse, qui n'a gagné qu'un de ses trois matchs.