Mondiaux d’athlétisme Nouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

ATS

20.9.2025 - 12:40

Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est terminé pour Simon Ehammer. L'Appenzellois a échoué d'entrée à la hauteur sur une barre à 1,93 m.

Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est probablement terminé pour Simon Ehammer.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.09.2025, 14:24

Même s'il pouvait naturellement poursuivre la compétition, le recordman suisse du décathlon a préféré abandonner. Après avoir terminé 4e à la longueur, Ehammer essuie donc une deuxième déception au Japon.

On a l'impression qu'Ehammer est entré dans une spirale négative après sa frustration de mercredi à la longueur, où il a terminé 4e malgré une performance de classe mondiale (8,30 m).

Dès le début du décathlon ce matin, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il n'a pas franchi la barre des 8 mètres (7,97 m) et a évoqué une matinée modeste, au cours de laquelle il a réalisé 10''66 sur 100 mètres et 14,28 m au poids.

Garland en tête

A noter que le Canadien Damian Warner n'a pas pris le départ du décathlon. Le champion olympique de Tokyo 2021 a déclaré avoir dû interrompre son entraînement en raison de problèmes au tendon d'Achille.

En l'absence du champion olympique Markus Rooth, son compatriote norvégien Skotheim est considéré comme le favori pour l'or. Le leader du classement intermédiaire est l'Américain Kyle Garland.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

