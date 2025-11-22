Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

Keystone-SDA ATS

George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.