  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Nuit compliquée : Kyshawn George et les Wizards explosent à Toronto

ATS

22.11.2025 - 08:38

Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

Keystone-SDA

22.11.2025, 08:38

22.11.2025, 09:57

George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.

Les plus lus

Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Le plan américain pour l'Ukraine au coeur du G20 en Afrique du Sud
Lisa Mazzone: «La soi-disant formule magique n’a plus aucun sens!»
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget