Nyon bénéficiera de l'avantage du terrain en quart de finale des play-off de SBL face à Massagno.

Les joueurs de Maleye Ndoye ont tout donné (illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les joueurs de Maleye Ndoye ont arraché la 4e place de la phase préliminaire en allant s'imposer 93-86 sur le parquet de Pully Lausanne lors de l'ultime journée.

Les Nyonnais dépassent in extremis Massagno (5e), qui s'était lourdement incliné à Fribourg samedi. Ils ont pu compter sur un excellent Jalen Brooks (23 points, 13 rebonds) pour faire la différence dimanche face aux Foxes, lesquels menaient encore de 7 points (71-64) à 9'39 de la fin du match.

Troisième de la saison régulière, Pully Lausanne se frottera pour sa part aux Starwings en quart de finale des play-off. Les deux autres affiches mettront aux prises d'une part Fribourg Olympic et Monthey, et d'autre part les Lions de Genève et Union Neuchâtel.